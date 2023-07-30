«Сухонькая, скулы бугрятся»: как сейчас выглядит 74-летняя Пугачева в Латвии — свежее фото

Алла Пугачева с мужем шоуменом Максимом Галкиным* впервые за долгое время появились на публике вместе. Поводом для выхода в свет стал фестиваль «Рандеву» в Юрмале, хозяйкой которого стала давняя подруга Примадонны Лайма Вайкуле.

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На публике Алла Борисовна предстала в розовом жакете стиля куклы Барби, узких джинсах-варенках и полупрозрачных кружевных перчатках, скрыв кисти рук. Этот аксессуар, как и митенки, стал любимым у Примадонны.