«Сухонькая, скулы бугрятся»: как сейчас выглядит 74-летняя Пугачева в Латвии — свежее фото

Алла Пугачева с мужем шоуменом Максимом Галкиным* впервые за долгое время появились на публике вместе. Поводом для выхода в свет стал фестиваль «Рандеву» в Юрмале, хозяйкой которого стала давняя подруга Примадонны Лайма Вайкуле.
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На публике Алла Борисовна предстала в розовом жакете стиля куклы Барби, узких джинсах-варенках и полупрозрачных кружевных перчатках, скрыв кисти рук. Этот аксессуар, как и митенки, стал любимым у Примадонны.
Алла Пугачева в розовом жакете с Максимом Галкиным*. Фото: соцсети
Поклонники обратили внимание на то, что Алла Пугачева выглядит заметно помолодевшей: она зачесала волосы на затылке, открыв зону шеи и ушей.
«Сухонькая! Скулы бугрятся», «Видно, что уже за 70 лет!», «С молодым мужем хочется выглядеть лучше и моложе! Не нужно ее за это осуждать», «Для своего возраста она великолепно выглядит», «Максим рядом как внук», - пишут фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.