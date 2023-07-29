«Я навсегда запомнила 1 сентября»: Лолита рассказала свой школьный позор

Исполнительница Лолита вспомнила, как опозорилась в школе.

Это случилось, когда артистка первый отправилась на учебу.

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«1 сентября я единственная девочка, которая пошла в черном переднике. Раньше все ходили в форме, и мне вообще нравится школьная форма. А 2 сентября я пришла в школу в белом переднике, когда все дети были в черном. Мне просто бабушка не успела подшить передник, поэтому я навсегда запомнила 1 сентября», – отметила Лолита.

К слову, певица считает, что с тех пор она стала одеваться не как все.