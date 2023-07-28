«Чувствуют настрой взрослых»: жена Константина Ивлева рассказала о взаимоотношениях с его детьми

«Матвей и Маруся безумно любят свою сестру. Они с ней с удовольствием играют, проводят время, могут присмотреть за ней. Часто бывает так, что я занимаюсь своими делами и оставляю Нику с братом и сестрой», – добавила Валерия в беседе с gazeta.ru.