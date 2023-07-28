«Чувствуют настрой взрослых»: жена Константина Ивлева рассказала о взаимоотношениях с его детьми

Стало известно, как жена шеф-повара Константина Ивлева находит общий язык с детьми знаменитости от первого брака.
Валерия Ивлева отметила, что у нее крепкая связь с наследниками мужа.
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«У нас действительно хорошие отношения с Марусей и Матвеем. Было ли так всегда? Да. Ну потому что дети чувствуют настрой взрослых. Понимают, есть опасность или нет. Нам было важно выстроить правильные гармоничные отношения», – заявила Валерия.
«Матвей и Маруся безумно любят свою сестру. Они с ней с удовольствием играют, проводят время, могут присмотреть за ней. Часто бывает так, что я занимаюсь своими делами и оставляю Нику с братом и сестрой», – добавила Валерия в беседе с gazeta.ru.