«Чувствуют настрой взрослых»: жена Константина Ивлева рассказала о взаимоотношениях с его детьми

Валерия и Константин Ивлевы. Фото: соцсети 

Возлюбленная телеведущего и шеф-повара поделилась личным.

Стало известно, как жена шеф-повара Константина Ивлева находит общий язык с детьми знаменитости от первого брака.

Валерия Ивлева отметила, что у нее крепкая связь с наследниками мужа.

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 «У нас действительно хорошие отношения с Марусей и Матвеем. Было ли так всегда? Да. Ну потому что дети чувствуют настрой взрослых. Понимают, есть опасность или нет. Нам было важно выстроить правильные гармоничные отношения», – заявила Валерия.

«Матвей и Маруся безумно любят свою сестру. Они с ней с удовольствием играют, проводят время, могут присмотреть за ней. Часто бывает так, что я занимаюсь своими делами и оставляю Нику с братом и сестрой», – добавила Валерия в беседе с gazeta.ru.

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