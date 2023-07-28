Волочкова с голой спиной и без бюстгальтера вышла в свет: изумлению публики не было предела

Балерина Анастасия Волочкова теперь не надевает бюстгальтер не только дома, но и на публике. Свой новый выход в свет звезда показала в соцсетях, и когда вышла общаться с прессой при хорошем освещении, продемонстрировала отсутствие нижнего белья.

Звезда нарядилась в вечернее платье в пол с халтером и открытой спиной. Поэтому отсутствие лифчика и бросилось в глаза не только присутствующим, но и зрителям по эту сторону экрана. Артистку раскритиковали в Сети за такое опрометчивое решение - мол, в 47 лет негоже так щеголять.

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