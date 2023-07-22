«Не обязательно голодать»: Екатерина Климова назвала секрет своей красоты и стройности

Стало известно, как актриса Екатерина Климова следит за своей фигурой.

Оказалось, Екатерина Климова недавно отправилась восстанавливаться на курорт Комарово под Санкт-Петербургом.

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