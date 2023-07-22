«Не обязательно голодать»: Екатерина Климова назвала секрет своей красоты и стройности

Стало известно, как актриса Екатерина Климова следит за своей фигурой.
Оказалось, Екатерина Климова недавно отправилась восстанавливаться на курорт Комарово под Санкт-Петербургом.
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«Для многих моих друзей было удивлением, что на курорте есть не только программы, направленные на детокс, но и на восстановление после стресса, различных заболеваний и просто для изучения своего организма», – отметила артистка.
Екатерина Климова добавила, что она не только проходила различные процедуры по улучшению состояния, но и отлично питалась. Климова отметила, что не нужно голодать ради фигуры мечты.
«За пять дней я прошла множество процедур, мои фавориты: водородное омоложение в комнате ментального благополучия, скандинавская ходьба вдоль берега Финского залива, гимнастика Стрельниковой, висцеральный массаж. А как тут кормят! Да, друзья, не обязательно голодать», – призналась Климова в своем микроблоге.