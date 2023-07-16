«Это вредительство!»: Сергей Соседов закатил бурный скандал в белорусской гостинице

Музыкальный критик Сергей Соседов закатил дикий скандал в гостинице Витебска, куда приехал на фестиваль искусств. Несколько часов он пытался смириться с раздражающей его ситуацией, но не смог. С гневом он вышел в фойе отеля и стал возбужденно кричать.

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Из слов знаменитости стало ясно, что ему мешает уснуть непрекращающийся шум. Соседов выражал беспокойство, что на носу важный день, и ему нужно отдохнуть. При этом он размахивал руками, топал ногами и требовал объяснений у сотрудников.

«Я все время слышу: «Бах, бах, бах». Объясните, кто это делает? Потому что это вредительство просто. Я не могу заснуть из-за этих звуков!» — кричал Соседов.

Администрация пыталась успокоить звездного гостя. Вместе с критиком они обошли здание гостиницы, но так и не нашли источника шума. После некоторых уговоров Сергей Соседов все же вернулся в номер, пишет МК.ru.