«Ходатайство об изменении в отношении них меры пресечения»: Валерии и Артему Чекалиным может грозить не только домашний арест

Стало известно, что Следственный комитет запросил у Московского городского суда поменять меру пресечения блогерам Валерии и Артему Чекалиным.

Чекалиных требуют отправить под арест.

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«В связи с неоднократными нарушениями супругами Чекалиными избранной судом меры пресечения в виде запрета совершения определенных действий (они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ и ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ), выраженных в опосредованном использовании информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также общения со свидетелями по уголовному делу, не являющимися близкими родственниками, столичным СК перед судом заявлено ходатайство об изменении в отношении них меры пресечения на домашний арест», – сообщили в telegram-канале Следственного комитета.