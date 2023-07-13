Звезда сериала «Кадетство» Александр Головин женился на возлюбленной: первые фото со свадьбы

Александр Головин с юных лет снимается в кино. Армия поклонниц у нее появилось после выхода сериала «Кадетство». Он не скрывал, что не обделен вниманием со стороны девушек, но личную жизнь скрывал. Однако последние три года он встречался с коллегой Сашей Поповой. В мае артист попросил ее руки, а теперь влюбленные сыграли свадьбу.
В соцсети Головин выложил трогательные кадры. За своей невестой он приехал в дом родителей. Примечательно, что он облачился в костюм, рубашку и кроссовки. А вот его избранница выбрала романтичное пышное платье с объемным верхом и фатой. Пара позировала в загородном доме. От пышного торжества они отказались в пользу уютных семейных посиделок.
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«Спасибо твоей маме и папе», — написал Александр.
Поклонники принялись их поздравлять. Многие не ожидали, что актер попрощается с холостяцкой жизнью. Напомним, что несколько лет назад разгорелся скандал, когда девушка-гримерша Светлана Белогурова заявила, что родила от него дочку Оливию. Оказалось, что у них был роман во время съемок в Крыму. Через суд она сделала ДНК-тест. Головину присудили алименты в размере 22 тысяч, хотя Светлана требовала в 10 раз больше. С наследницей он не общается.
Александр Головин и Саша Попова. Фото: соцсети звезды