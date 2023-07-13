Звезда сериала «Кадетство» Александр Головин женился на возлюбленной: первые фото со свадьбы

В соцсети Головин выложил трогательные кадры. За своей невестой он приехал в дом родителей. Примечательно, что он облачился в костюм, рубашку и кроссовки. А вот его избранница выбрала романтичное пышное платье с объемным верхом и фатой. Пара позировала в загородном доме. От пышного торжества они отказались в пользу уютных семейных посиделок.

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