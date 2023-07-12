«Богиня!»: Решетова в обтягивающем платье с камнями восхитила Рудову и Бородину

Бывшая возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – разместила свежее фото в аккаунте. Примечательно, что роскошный наряд пришелся по вкусу многим российским звездам.
Актрисы, телеведущие и модели остались в восторге при виде нового платья Решетовой. Модель позировала в наряде, подчеркнувшем все ее соблазнительные изгибы.
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Решетова написала в комментариях под свежим фото платья:
«Все начнется с канала об искусстве во всех его проявлениях. Формат будет развлекательным и в то же время обучающим. Это то, чему мне сейчас хочется посвящать свое время и отдавать энергию, так как я нахожу в искусстве большую отдушину».
Анастасия Решетова в платье с камнями. Фото: соцсети
Решетова собралась заниматься искусством и открыть свой первый арт-проект.
Подруги знаменитости поддержали Анастасию и восхитились ее фигурой.
«Богиня!»,«Статуэточка!», – прокомментировали свежее фото Анастасии Решетовой актриса Наталья Рудова и модель Валерия Соколова.
Поставили «лайк» свежей фотографии Анастасии Решетовой и телеведущая Ксения Бородина с женой рэпера Мота.