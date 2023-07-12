«Богиня!»: Решетова в обтягивающем платье с камнями восхитила Рудову и Бородину

Бывшая возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – разместила свежее фото в аккаунте. Примечательно, что роскошный наряд пришелся по вкусу многим российским звездам.

Актрисы, телеведущие и модели остались в восторге при виде нового платья Решетовой. Модель позировала в наряде, подчеркнувшем все ее соблазнительные изгибы.

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Решетова написала в комментариях под свежим фото платья: