Вся правда об уходе экс-бойфренда Бузовой Давы из «Дома-2»

Представители канала Ю подтвердили для Teleprogramma.pro новость, которую сейчас горячо обсуждают во всех пабликах проекта «Дом-2».
Бывший бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян больше не будет вести проект. В минувшее воскресенье Дава попрощался с участниками проекта во время Лобного.
«Подтверждаем. Было его финальное Лобное, все подробности ухода будут в эфире канала Ю 16 июля», — сказали Teleprogramma.pro представители Ю.
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Напомним, Давид Манукян вел «Дом-2» на протяжении последних двух лет. В последнее время он занят в реалити-шоу телеканала ТНТ «Выжить в Дубае», о чем регулярно сообщает в микроблоге.
Свой же уход с поста ведущего телестройки Давид Манукян в соцсетях пока никак не прокомментировал. Зато участники проекта Либерж Кпадону и Дмитрий Дмитренко уже успели посвятить увольнению Давы прощальные посты в микроблогах.