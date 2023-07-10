Вся правда об уходе экс-бойфренда Бузовой Давы из «Дома-2»

Напомним, Давид Манукян вел «Дом-2» на протяжении последних двух лет. В последнее время он занят в реалити-шоу телеканала ТНТ «Выжить в Дубае», о чем регулярно сообщает в микроблоге.

Свой же уход с поста ведущего телестройки Давид Манукян в соцсетях пока никак не прокомментировал. Зато участники проекта Либерж Кпадону и Дмитрий Дмитренко уже успели посвятить увольнению Давы прощальные посты в микроблогах.