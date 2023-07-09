Ильюхина из сериала «Воронины» впервые показала дочь: родила в 19 лет

Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина впервые показала свою дочь. Судя по фото в соцсетях, молодая мама (родила в 19 лет) решила продемонстрировать внешность девочки после крещения в православном храме.
Растроганные поклонники Марии Ильюхиной заметили, что крошка очень похожа на своего папу – однокурсника актрисы Алексея Шарова. Супруги вместе учились в Московском центре образования школьников имени М. В. Ломоносова. Они поженились в ноябре 2022 года.
Роды у пары были партнерскими, о чем они заранее договорились.