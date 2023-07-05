«Медленная погибель для всех»: Ирина Слуцкая рассказала, почему не стала сохранять брак

«Мы с мужем в том возрасте, когда главных в отношениях нет. Наш брак основан на взаимопонимании. Но, конечно, бывают ситуации, когда кому-то приходится идти на компромисс. Или случается такое, что на нервах и волнении я перегибаю палку, и муж в такие моменты понимает: сейчас не лучшее время, чтобы со мной спорить, мудрее будет уступить», – добавила 44-летняя Слуцкая в беседе с Lady.mail.ru.