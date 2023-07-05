«Медленная погибель для всех»: Ирина Слуцкая рассказала, почему не стала сохранять брак

Ирина Слуцкая с бывшим мужем Сергеем Михеевым. Фото: соцсети 

Двукратная призерка Олимпийских игр развелась после 17 лет совместной жизни с Сергеем Михеевым.

Телеведущая Ирина Слуцкая рассказала, почему развелась.

Фигуристка отметила, что не стала терпеть и сохранять брак ради детей.

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«Если сосуществование вместе абсолютно невозможно, то терпеть человека, с которым у тебя уже нет ничего общего – ради детей или еще чего-то, не стоит. Ты и себя уничтожаешь, и партнера, и детей тоже. Это медленная погибель для всех. И дети, когда вырастут, не скажут спасибо за такую жизнь с истериками и скандалами родителей», – заявила Ирина Слуцкая.

«Мы с мужем в том возрасте, когда главных в отношениях нет. Наш брак основан на взаимопонимании. Но, конечно, бывают ситуации, когда кому-то приходится идти на компромисс. Или случается такое, что на нервах и волнении я перегибаю палку, и муж в такие моменты понимает: сейчас не лучшее время, чтобы со мной спорить, мудрее будет уступить», – добавила 44-летняя Слуцкая в беседе с Lady.mail.ru.

Напомним, ранее другая телеведущая Виктория Боня рассказала о расставании с бизнесменом.

 

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