«Счастливые»: Полина Гагарина воссоединилась с Дмитрием Исхаковым в день рождения дочки

Полина Гагарина. Фото: Global Look Press

Певица устроила сюрприз Мие в честь ее шестилетия.

Полина Гагаринапродолжает выступать на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц в России. Два года назад артистка развелась с Дмитрием Исхаковым. Их отношения стали напряженными. У экс-супругов растет дочка Мия.

Также фотограф успел привязаться к сыну звезды от прошлых отношений Андрею. Он требовал, чтобы ему давали с ним видеться, а также запрещал жене вывозить дочку за границу.

26 апреля Полина с утра успела сделать сюрприз для наследницы. Она украсила гостиную розовыми воздушными шариками. Певица приготовилась поздравлять Мию с днем рождения. Она всегда старается радовать ее, даже если загружена на работе. Выходные артистка предпочитает посвящать именно своим детям. 

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На этот раз Гагарина решила даже встретиться с бывшим мужем. Они забыли про свои разногласия и ссоры. Певица повидалась с ним в Москве. По всей видимости, они отправились в ресторан. 

«Счастливые родители лучшей девочки на свете», — трогательно подписала фотографию 36-летняя певица.

Поклонники были рады такому воссоединению. Многие отметили, что они прекрасные родители.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. Фото: соцсети звезды

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