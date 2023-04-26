«Счастливые»: Полина Гагарина воссоединилась с Дмитрием Исхаковым в день рождения дочки

Полина Гагаринапродолжает выступать на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц в России. Два года назад артистка развелась с Дмитрием Исхаковым. Их отношения стали напряженными. У экс-супругов растет дочка Мия.

Также фотограф успел привязаться к сыну звезды от прошлых отношений Андрею. Он требовал, чтобы ему давали с ним видеться, а также запрещал жене вывозить дочку за границу.