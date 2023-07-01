Последняя воля: на концерте певицы Пинк фанат бросил на сцену прах своей матери

У эпатажных звезд встречаются не менее эпатажные фанаты. На днях 43-летняя певица Пинк (она же Алиша Бет Мур) дала концерт в Лондоне в рамках своего тура Summer Carnival. И во время исполнения одной из песен поклонник из танцпола бросил на сцену пакет с прахом. Видео с этим неловким моментом стало вирусным в Сети.
«Это ваша мама? — спросила певица у фаната, подняв пакет. — Я не знаю, как я к этому отнестись».
Затем она подошла с необычным «презентом» к передней части сцены и оставила пакет там, продолжив исполнение песни.
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Кстати, через пару дней уже на другом концерте артистка получила еще один необычный, но уже более приятный подарок. На видео из соцсетей заметно, как она наклонилась к зрителям и поднялась обратно с целым колесом сыра в руке. Вот это более приемлемое выражение фанатской любви.