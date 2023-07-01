«Меня затошнило»: Кудрявцевой стало плохо от скандальных слов Хаматовой

Актриса Чулпан Хаматова сбежала тайно из России год назад. Она поселилась в своем особняке под Ригой и теперь распустила язык, излагая заявления одно скандальнее другого. В новом интервью она поддержала снос памятника советским воинам в Риге, а также поразмышляла о Победе и «бездушном Бессмертном полке».

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Услышала рассуждения Лера Кудрявцева. И не смогла промолчать, поскольку ей поплохело от слов актрисы.