«Меня затошнило»: Кудрявцевой стало плохо от скандальных слов Хаматовой

Актриса Чулпан Хаматова сбежала тайно из России год назад. Она поселилась в своем особняке под Ригой и теперь распустила язык, излагая заявления одно скандальнее другого. В новом интервью она поддержала снос памятника советским воинам в Риге, а также поразмышляла о Победе и «бездушном Бессмертном полке».
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Услышала рассуждения Лера Кудрявцева. И не смогла промолчать, поскольку ей поплохело от слов актрисы.
«Посмотрела этот отрывок интервью. Сижу и просто 10 минут пялюсь в экран. Мне же все это не послышалось? Поскольку я запретила себе материться, меня затошнило», - написала Кудрявцева в своем Telegram. И не смогла сдержаться: «Она что несет! Бессмертный полк – бездушный. Победу присвоили. И Пушкин она не знает является ли он угрозой нацбезопасности Латвии».