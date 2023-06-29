Стройный, высокий, лицо серьезное — на маму похож! Как сейчас выглядит 21-летний сын Рудковской от Батурина — Коля

Яна Рудковская крайне редко публикует в своем микроблоге фото со старшим сыном Николаем, которого она родила от Виктора Батурина. Жена фигуриста Евгения Плющенко — многодетная мама. Она также воспитала пасынка Андрея как своего собственного ребенка.

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По случаю дня рождения Коли его звездная мама поделилась в микроблоге редкими снимками с именинником, пожелав ему процветания и крепкого здоровья. Поклонники заметили, что сын Яны Рудковской чем-то внешне похож и на нее, хотя многое он взял от отца. У Николая крепкий волевой подбородок, он строен, высок и плечист. Природа наградила его атлетической фигурой — юноша носит длинные волосы, которые делают его старше и строже. Видно, что Яна Рудковская гордится своим сыном.