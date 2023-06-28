Обнимаются на публике: Юлия Пересильд в ярко-мандариновом наряде вышла в свет с новым возлюбленным

В Москве в эту среду, 28 июня, состоялась премьера сериала «Библиотекарь», снятого по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова.
Гостями премьеры стали знаменитости. В числе посетивших мероприятие - актриса Юлия Пересильд и ее новый избранник, актер Михаил Тройник. Парочка не скрывала своих чувств даже на публике. Пересильд и Тройник с удовольствием обнимались, позируя фотографам.
«Для меня важна ее поддержка», - сказал о Юлии Пересильд Михаил Тройник.
На премьеру оба пришли после репетиции в театре Наций, поскольку являются поклонниками кино.
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Юлия Пересильд для появления на премьере выбрала яркий наряд - брючный костюм мандаринового оттенка.
Напомним, впервые как пара Пересильд и Тройник вышли в свет в декабре 2022 года.
Юлия Пересильд и Михаил Тройник. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro