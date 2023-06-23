Галустян о своей актерской карьере: «Не видать мне серьезных ролей»

23 июня комедиант Михаил Галустян выложил в социальные сети фото, на котором примерил образ сурового мужчины в черных очках. После чего посетовал на свою актерскую карьеру, переполненную веселыми персонажами.

«Ну вот почему всегда, когда я пытаюсь быть серьезным на фото, получается опять смешно? Как ни позируй — все равно какой-то милый енотик выходит. Эх, не видать мне серьезных ролей в боевиках», — пишет шоумен в Telegram.

В ответ один из комментаторов напомнил Михаилу о карьере Джеки Чана, который снялся в десятках боевиков, всегда играя веселого и добродушного героя.

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Напомним, что, кроме сериалов и телешоу, Галустян снялся в полнометражных фильмах «Гитлер капут!», «Беременный», «Билет на Vegas», «Подарок с характером», «Одной левой» и «Артек. Большое путешествие».