«А что с губами — накаченные? Шишки на подбородке»: как сейчас выглядит 74-летняя Пугачева в Израиле (свежее фото)

74-летняя Алла Пугачева ведет активный образ жизни за границей. То и дело посещает концерты и вечеринки. На одном из таких мероприятий Примадонну засняли вблизи. Жена шоумена Максима Галкина* заметно помолодела. Поклонники обратили внимание на то, что артистка стала выглядеть как-то иначе. Так, словно омолодилась — кожа гладкая, взгляд распахнутый.
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Алла Пугачева с пухлыми губами. Фото: соцсети героя публикации
«А что с губами — накаченные? Шишки на подбородке», «Посвежела», «А это брыли, а не шишки», «Хорошо она выглядит для своих лет», «Нос как после пяти пластических операций», «Под глазами мешки», «Уставшая», «АБ лучше всех», «Такая стильная!» — пишут фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.