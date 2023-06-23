«А что с губами — накаченные? Шишки на подбородке»: как сейчас выглядит 74-летняя Пугачева в Израиле (свежее фото)

74-летняя Алла Пугачева ведет активный образ жизни за границей. То и дело посещает концерты и вечеринки. На одном из таких мероприятий Примадонну засняли вблизи. Жена шоумена Максима Галкина* заметно помолодела. Поклонники обратили внимание на то, что артистка стала выглядеть как-то иначе. Так, словно омолодилась — кожа гладкая, взгляд распахнутый.

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