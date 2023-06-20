Анастасия Волочкова угрожает руководству лицея, в котором учится ее дочь: «Позор будет всем - и пахану ее, и вам…»

Слухи о том, что Анастасия Волочкова может не попасть на выпускной своей единственной дочери Ариадны, появились еще в мае. А на днях эта информация подтвердилась.

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Выяснилось, что по правилам лицея, в котором учится Волочкова-младшая, каждому выпускнику дают всего три пригласительных. Один билет для самого ученика и два — для его родственников. По какой-то причине наследница балерины отдала свои приглашения отцу и мачехе. А знаменитую мать решила на праздник не звать.

Бывшую приму Большого театра, конечно же, эта ситуация возмутила. Но вместо того, чтобы договориться с дочерью, она решила связаться с руководством учебного заведения.

В ходе телефонного разговора звезда поняла, что шансы попасть на праздник минимальны. Однако это ее раззадорило еще сильнее. Волочкова заявила, что все равно появится на торжестве, и пообещала, что мало никому не покажется.

«В Крокусе я буду однозначно. Вы думаете, я туда не попаду? Если я включу сейчас Волочкову, мало не покажется. Это полнейшая несправедливость. Позор будет всем - и пахану ее, и вам, и всем, кто причастен к этому заговору…», — сказала Анастасия.

Источник: super.ru