«Месяц нервов и бессонных ночей!»: внук Пугачевой подал голос из США

Сбежавший из России старший внук Аллы Пугачевой живет сейчас в США. Никита Пресняков пытался построить музыкальную карьеру в России, но в один момент что-то пошло не так.

Долгое время о парне ничего не было известно, он как будто залег на дно. Но тут объявился неожиданно.

«Месяц подготовки, нервов и бессонных ночей! Я, наконец, воплотил клип, который задумал», - заявил он.

Конечно, в США у Преснякова дела идут не так успешно, как на родине. Но выбора у него теперь нет.

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