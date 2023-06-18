Звезда сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина объявлена в розыск из-за жуткого скандала

Известная актриса, звезда сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина бесследно исчезла после скандала с запрещенными веществами, в котором замешан ее супруг Андрей Гацунаев.

Сам мужчина отправлен под домашний арест после того, как при нем был обнаружен пакетик с запрещенными веществами. Андрей Гацунаев подозревается не только в хранении наркотических веществ, но и в причинении вреда здоровью полицейскому. По некоторым данным, муж Кристины Бабушкиной укусил сотрудника полиции за палец. Андрею Гацунаеву вменяются две статьи уголовного кодекса.

О самой же Кристине Бабушкиной, которая была рядом с мужем в этот момент, ничего не сообщается. Как выяснилось, звезда театра и кино подалась в бега. Об этом в телеграм-канале сообщила Ксения Собчак.

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