Внучка Гурченко не может продать тайное наследство бабушки — сделала бешеную скидку, но покупателям неинтересно

Людмила Гурченко. Фото: Global Look Press

Людмила Марковна не афишировала покупку недвижимости даже родственникам. Правда вскрылась после смерти звезды.

Внучка Людмилы Гурченко, Елена Королева, который месяц пытается продать тайное наследство бабушки, но тщетно. Покупателям почему-то неинтересно предложение, хотя в нем огромное количество плюсов, и один из них — вкусная цена.

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Дачу в деревне Глаголево ныне покойная артистка купила тайно от родни и поклонников. Это место звезда особенно любила, поскольку могла побыть там в тишине, вдали от любопытных глаз.

Вероятно, потому, что об этом месте никто не знал, у Королевой и возникли проблемы с продажей. Дом в 150 квадратов на облагороженном участке в 10 соток женщина выставила с бешеной скидкой за 16 миллионов рублей. Елена была уверена, что покупатель найдется молниеносно, но ошибалась.

«Из-за провальной ситуации на рынке недвижимости люди скидывают некоторые объекты с большими скидками. Рынок перегрет: очень много построено. То есть предложений много, а покупателей стало намного меньше. Хотя место там замечательное.

В этом СНТ живет какой-то очень серьезный и влиятельный человек. Благодаря ему в поселке есть и дорога хорошая, и газ, и вода… Прекрасная дача. Я бы сам не отказался от такого дома. Он небольшой, но очень уютный, кирпичный. В нем можно жить и зимой, и летом», — приводит слова Прохора Шаляпина «МК».

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