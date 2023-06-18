Внучка Гурченко не может продать тайное наследство бабушки — сделала бешеную скидку, но покупателям неинтересно

Внучка Людмилы Гурченко, Елена Королева, который месяц пытается продать тайное наследство бабушки, но тщетно. Покупателям почему-то неинтересно предложение, хотя в нем огромное количество плюсов, и один из них — вкусная цена.
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Дачу в деревне Глаголево ныне покойная артистка купила тайно от родни и поклонников. Это место звезда особенно любила, поскольку могла побыть там в тишине, вдали от любопытных глаз.
Вероятно, потому, что об этом месте никто не знал, у Королевой и возникли проблемы с продажей. Дом в 150 квадратов на облагороженном участке в 10 соток женщина выставила с бешеной скидкой за 16 миллионов рублей. Елена была уверена, что покупатель найдется молниеносно, но ошибалась.
«Из-за провальной ситуации на рынке недвижимости люди скидывают некоторые объекты с большими скидками. Рынок перегрет: очень много построено. То есть предложений много, а покупателей стало намного меньше. Хотя место там замечательное.
В этом СНТ живет какой-то очень серьезный и влиятельный человек. Благодаря ему в поселке есть и дорога хорошая, и газ, и вода… Прекрасная дача. Я бы сам не отказался от такого дома. Он небольшой, но очень уютный, кирпичный. В нем можно жить и зимой, и летом», — приводит слова Прохора Шаляпина «МК».