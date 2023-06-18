«Она чудо в моей жизни»: Эмин Агаларов раскрыл подробности отношений с Аленой Гавриловой

Исполнитель Эмин Агаларов поделился подробностями семейной жизни с моделью Аленой Гавриловой.
Напомним, ранее Эмин был счастлив в браке вместе с дочерью президента Азербайджана Лейлой. Однако пара рассталась.
«Когда мы перестали быть парой, у нас отношения стали еще лучше: мы все время созваниваемся, обсуждаем детей, их будущее и образование. Получается так, что целостность не потерялась и это самое главное», – отметил Эмин.
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«Вообще я всегда хотел семью, когда я встретил Лейлу, мы создали полноценную семью на какой-то период времени», – заявил певец в беседе с Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг Света».
«Мы познакомились в караоке. Был период, когда у меня не было аудитории, и я ходил туда выступать. Алена зашла буквально на 15 минут. Постояла с подружками и ушла. Я успел с ней познакомиться, но не взял номер», – вспомнил Эмин.
В пандемию, как и многие пары, Алена и Эмин поссорились. Но позже вновь стали единым целым.
«Я бы не сказал, что я ее балую, но такие моменты естественно бывают. Иногда я не успеваю это сделать, потому что занят. Я люблю делать подарки и сюрпризы. Но она чудо в моей жизни», – заключил о Гавриловой Агаларов.