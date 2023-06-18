«Она чудо в моей жизни»: Эмин Агаларов раскрыл подробности отношений с Аленой Гавриловой

«Мы познакомились в караоке. Был период, когда у меня не было аудитории, и я ходил туда выступать. Алена зашла буквально на 15 минут. Постояла с подружками и ушла. Я успел с ней познакомиться, но не взял номер», – вспомнил Эмин.

В пандемию, как и многие пары, Алена и Эмин поссорились. Но позже вновь стали единым целым.