В студии шоу Бориса Корчевникова разыгралась драма

Героем нового выпуска шоу Бориса Корчевникова стал телеведущий и актер Оскар Кучера. Артист рассказал, что его младший сын родился в Майами и имеет американское гражданство.

На что Корчевников посоветовал Кучере разорвать паспорт США сына прямо в студии его программы. Но тот отказался.

«Я не считаю США врагом. Там живут разные люди и нельзя всех грести под одну гребенку», - заявил Кучера.

Оскар также уточнил, что благодаря американскому гражданству, его сын может ездить по миру без виз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».