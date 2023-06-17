Как сейчас живет ненавидящая Россию Наргиз - отовсюду поперли

Певицу Наргиз депортировали из России в прошлом году на 50 лет. Артистка агрессивно высказывалась в адрес наших соотечественников, но при этом хотела зарабатывать деньги в нашей стране.

Сейчас Наргиз живет в Узбекистане, откуда она и родом. Концерты по миру ее отменяют, так как билеты никто не покупает.

В России популярность к артистке пришла после сотрудничества с известным продюсером Максом Фадеевым. Но с ним Наргиз рассталась скандально. Оказалось, что певица страдает алкогольной зависимостью и с ней невозможно работать.

В Узбекистане Наргиз дает небольшие концерты, на которых исполняет песни Фадеева. Продюсер запретил ей использовать его композиции, но артистка на это наплевала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».