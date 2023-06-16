Настоящая фамилия Марины Александровой - вот почему она скрывала

Известная актриса Марина Александрова родилась в Венгрии в 1982 году. Отец будущей артистки был военным офицером и колесил по гарнизонам вместе с семьей.

Когда Марине было 14 лет, родители переехали в Санкт-Петербург, где окончательно и осели. А девочка, обладающая театральными способностями, решила развивать свой талант.

Правда, фамилия, доставшаяся ей от родителей, очень мешала, так считала Марина. При рождении она была Пупениной. Девочка посчитала, что с фамилией бабушки ей больше повезет и стала Александровой.

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