Как сейчас выглядит Оленька из «Служебного романа» — Светлана Немоляева: белокурый нимб вьющихся волос, улыбка

Екатерина Стриженова поделилась свежим фото со Светланой Немоляевой. Актрисы появились на важном культурном мероприятии, на котором Светлана Владимировна была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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«Светочка — вы замечательная, все ваши героини любящие и трогательные! В новом сезоне обязательно пойду к вам на спектакль в «Маяковку» и поздравлю вас на сцене», — отметила Стриженова.
Светлана Немоляева по-прежнему хороша собой. Фото: личный архив
Светлана Немоляева в образе Оленьки Рыжовой. Фото: кадр из фильма «Служебный роман»
В свои 86 лет Светлана Немоляева все так же следит за внешним видом. Элегантная и стройная — актриса не стесняется своих морщинок, как отпечатка зрелости. Сегодня о таких женщинах принято говорить: умеет стареть с достоинством. Светлану Владимировну сложно заподозрить в пластике. Ее красота естественная, утонченная.