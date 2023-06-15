Как сейчас выглядит Оленька из «Служебного романа» — Светлана Немоляева: белокурый нимб вьющихся волос, улыбка

Светлана Немоляева. Фото: Global Look Press

Народной артистке РСФСР — 86 лет.

Екатерина Стриженова поделилась свежим фото со Светланой Немоляевой. Актрисы появились на важном культурном мероприятии, на котором Светлана Владимировна была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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«Светочка — вы замечательная, все ваши героини любящие и трогательные! В новом сезоне обязательно пойду к вам на спектакль в «Маяковку» и поздравлю вас на сцене», — отметила Стриженова.

Светлана Немоляева по-прежнему хороша собой. Фото: личный архив

Светлана Немоляева в образе Оленьки Рыжовой. Фото: кадр из фильма «Служебный роман»

В свои 86 лет Светлана Немоляева все так же следит за внешним видом. Элегантная и стройная — актриса не стесняется своих морщинок, как отпечатка зрелости. Сегодня о таких женщинах принято говорить: умеет стареть с достоинством. Светлану Владимировну сложно заподозрить в пластике. Ее красота естественная, утонченная. 

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