Как сейчас выглядит Оленька из «Служебного романа» — Светлана Немоляева: белокурый нимб вьющихся волос, улыбка

В свои 86 лет Светлана Немоляева все так же следит за внешним видом. Элегантная и стройная — актриса не стесняется своих морщинок, как отпечатка зрелости. Сегодня о таких женщинах принято говорить: умеет стареть с достоинством. Светлану Владимировну сложно заподозрить в пластике. Ее красота естественная, утонченная.