Диана Гурцкая после смерти мужа отказывается вставать с кровати и общаться с людьми

После похорон супруга, Петра Кучеренко, известная певица Диана Гурцкая переживает тяжелую депрессию. По словам ее друзей, она буквально не в состоянии даже встать с кровати. Артистка не может ни с кем общаться, исключение составляют только ее брат Роберт и сын Константин.

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В день похорон Петра певица с трудом держалась на ногах, ее поддерживали близкие. Напомним, замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко ушел из жизни 20 мая. Ему было 46 лет. Диана Гурцкая стала женой Кучеренко в сентябре 2005 года. Состояние Дианы очень тревожит ее близких, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «7Дней».