Гном Гномыч сменил имидж: длинные волосы у сына Плющенко больше не развеваются

Старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша, наиболее известный как Гном Гномыч, захотел перемен. И решился на эксперимент с внешностью. Мальчик попросил родителей отвезти его в салон красоты, где ему сменили прическу.

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Теперь длинные белокурые локоны у мальчика не развеваются, как прежде. Вместо пышной шевелюры – прилизанные косички. Оказалось, что ради нового имиджа Плющенко-младший сидел в кресле целых три часа. Хоть это и утомило мальчика, но результатом он оказался доволен.