В День России Евгений Петросян пожелал соотечественникам побед

Утро 12 июня началось с многочисленных поздравлений звезд с Днем России. К своим зрителям и поклонникам в связи с праздником обратился и 77-летний юморист Евгений Петросян.

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с праздником! День России, так же как и многие другие наши великие праздники, будет праздноваться всегда, пока существует человечество. «Зачем нам такой мир, в котором не будет России?» Желаю всем нам радостных побед, благополучия и здоровья», - написал артист в Telegram.

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Добавим, что, несмотря на годы, ведущий легендарной «Смехопанорамы» остается на ТВ. По-прежнему выходят его авторские передачи «Петросян-шоу» и «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 6 октября он планирует дать большой сольный концерт в «Москонцерт-Холле», посвященный его 60-летию на эстраде.