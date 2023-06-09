Вера Брежнева на концерте в Латвии объявила, что финансирует родину: все деньги с выступлений — туда

Певица Вера Брежнева отвернулась от России, в которой долгие годы делала карьеру и зарабатывала миллионы. В прошлом году она сменила имя и даже собиралась отказаться от русскоязычного репертуара, но исполнительницу Vera и ее новые песни на мове в Европе не оценили. Пришлось артистке возвращаться к прошлому. И соглашаться на гастроли по Прибалтике.
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Во время одного из своих концертов в Латвии накануне Брежнева заявила, что она — украинка. Хотя в прежние времена публично подчеркивала, что с Незалежной себя никак не связывает. А также объявила, что все средства от концертов отправляет Киеву — мол, поддерживает родину.
Видео с концерта разлетелось по Сети и вызвало скандал как с той стороны, так и среди русскоязычной аудитории. Людям категорически не понравилось, что артистка поет на русском языке.
По материалам kp.ru