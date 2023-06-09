Вера Брежнева на концерте в Латвии объявила, что финансирует родину: все деньги с выступлений — туда

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Во время одного из своих концертов в Латвии накануне Брежнева заявила, что она — украинка. Хотя в прежние времена публично подчеркивала, что с Незалежной себя никак не связывает. А также объявила, что все средства от концертов отправляет Киеву — мол, поддерживает родину.

Видео с концерта разлетелось по Сети и вызвало скандал как с той стороны, так и среди русскоязычной аудитории. Людям категорически не понравилось, что артистка поет на русском языке.

По материалам kp.ru