Обнаружены метастазы в мозге: звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти второй раз лечится от рака

Недавно Шеннен узнала, что к ней вернулся рак. Она уже боролась с болезнью в 2015 году. У нее была опухоль в груди в запущенной стадии. Но актриса прошла курс химиотерапии и перенесла тяжелейшую операцию, а спустя два года наступила ремиссия.

Однако в 2020 году врачи снова диагностировали у звезды рак груди уже четвертой стадии. Доэрти отчаянно борется за жизнь все это время. Но она не отказалась от привычного уклада жизни.

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Не так давно артистка сделала МРТ. Тогда обнаружилось страшное — раковые клетки расползлись по всему телу. Метастазы проникли в мозг. На данный момент Шеннен проходит лучевую терапию. Она признается, что плачет от страха.