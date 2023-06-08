Обнаружены метастазы в мозге: звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти второй раз лечится от рака

Шеннен Доэрти многим знакома, так как снималась в кино. Особую известность ей принес сериал «Зачарованные». Однако она часто ругалась с коллегами и продюсерами. Ее даже выгнали со съемок третьего сезона подросткового сериала «Беверли-Хиллз, 90210», так как она подралась с Дженни Гарт. Звезда пережила разводы, нехватку денег, а потом у нее нашли онкологическое заболевание.
Недавно Шеннен узнала, что к ней вернулся рак. Она уже боролась с болезнью в 2015 году. У нее была опухоль в груди в запущенной стадии. Но актриса прошла курс химиотерапии и перенесла тяжелейшую операцию, а спустя два года наступила ремиссия.
Однако в 2020 году врачи снова диагностировали у звезды рак груди уже четвертой стадии. Доэрти отчаянно борется за жизнь все это время. Но она не отказалась от привычного уклада жизни.
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Не так давно артистка сделала МРТ. Тогда обнаружилось страшное — раковые клетки расползлись по всему телу. Метастазы проникли в мозг. На данный момент Шеннен проходит лучевую терапию. Она признается, что плачет от страха.
Так как вылечить четвертую стадию врачи пока не умеют, остается только поддерживать состояние здоровья.
«У меня бывают дни, в которые я думаю: «Почему это случилось именно со мной?» Но потом я думаю, а почему это должна быть не я? Кто этого заслуживает? Никто из нас», — делилась актриса.
Добавим, что она не только испытывает проблемы со здоровьем. 52-летняя звезда переживает расставание с мужем после 11 лет отношений. Причиной стала измена со стороны Курта Исваринко, который нашел себе молодую пассию, пишет KP.ru.