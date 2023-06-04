Точная копия отца, только полноват: как выглядит взрослый сын 63-летнего Дмитрия Харатьяна – эффектный блондин

Известный актер, 63-летний Дмитрий Харатьян и его 25-летний сын Иван пересеклись на одной сцене. Оба приняли участие в работе 10 Забайкальского Международного кинофестиваля в Чите.

Дмитрий Харатьян стал ведущим церемонии закрытии мероприятия, а Иван Харатьян поднялся на сцену, чтобы получить приз фестиваля за свою режиссерскую работу - короткометражный фильм, черную комедию «Девушка с косой».