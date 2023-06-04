Точная копия отца, только полноват: как выглядит взрослый сын 63-летнего Дмитрия Харатьяна – эффектный блондин

Известный актер, 63-летний Дмитрий Харатьян и его 25-летний сын Иван пересеклись на одной сцене. Оба приняли участие в работе 10 Забайкальского Международного кинофестиваля в Чите.
Дмитрий Харатьян стал ведущим церемонии закрытии мероприятия, а Иван Харатьян поднялся на сцену, чтобы получить приз фестиваля за свою режиссерскую работу - короткометражный фильм, черную комедию «Девушка с косой».
«Фильм посвящен дедушке. Снимался он во время коронавируса. Спасибо родителям, что помогли», - сказал со сцены Иван Харатьян.
«Помогли тем, что произвели на свет», - уточнил Дмитрий Харатьян.
Ведущие церемонии закрытия фестиваля Дмитрий Харатьян и Марина Зудина. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Поклонники тут же обратили внимание на то, как похож 25-летний Иван Харатьян на своего именитого отца, 63-летнего Дмитрия Харатьяна. Такой же эффектный блондин, только чуть полноват.
Сын Дмитрия Харатьяна Иван Харатьян. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro