Аллу Пугачеву в Израиле лишили пособия

Стало известно, что Аллу Пугачеву лишили возможности получать пособие в Израиле, поскольку ей перечисляют выплаты из России.

Социальное пособие пенсионера — так называемое ашламат ахнаса — зависит от дохода, его сумма в пересчете на рубли составляет порядка 49 тысяч. Но доход на родине репатрианта может сильно повлиять на размер пособия для пенсионера в Израиле.

Поскольку у Аллы Пугачевой российское гражданство, она получает все выплаты в России. Это пенсия, субсидия мэра Москвы за звание народной артистки СССР. Несколько тысяч рублей Алла Пугачева получает как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Всего получается 55 тысяч рублей.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».