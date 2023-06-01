«Когда они болеют, наступает конец света»: Диана Арбенина сделала неожиданное признания о своих детях-близнецах

Известная певица Диана Арбенина - мама двоих детей-близнецов. Ее дочка Марта и сын Тема появились на свет в феврале 2010 года. Минувшей зимой двойняшкам исполнилось по тринадцать лет.
Диана Арбенина крайне редко рассказывает о сыне и дочери и практически никогда не размещает их фотографии в Сети. Исключение вокалистка сделала в особый день, первого июня, когда отмечается День защиты детей.
В микроблоге Диана Арбенина рассказала, какие чувства испытывает к взрослеющим наследникам.
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«Моим невыносимо-прекрасным бандитам уже 13. 13 лет испытаний и счастья. 13 лет слез и хохота. 13 лет страха и отваги... Я не хочу, чтобы они взрослели. Я не хочу, чтобы они уезжали из дома. Я тоскую по ним, даже когда Марта играет в футбол, а Тема слушает свой любимый RHCHP. Я таю от их улыбок и прихожу в восторг от их дебильного тинэйджерского жаргона. Я обожаю бардак в их комнате, где фантики с носками прячутся под кроватью. Когда они болеют, наступает конец света... Я не могу без них жить. И я точно знаю теперь, что, если и есть смысл в жертвоприношении, то только ради детей, без которых смысл этой жизни весьма условен. Пусть день их защиты будет бесконечным. 1 июня», - написала Диана Арбенина в микроблоге.