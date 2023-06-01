«Когда они болеют, наступает конец света»: Диана Арбенина сделала неожиданное признания о своих детях-близнецах

Известная певица Диана Арбенина - мама двоих детей-близнецов. Ее дочка Марта и сын Тема появились на свет в феврале 2010 года. Минувшей зимой двойняшкам исполнилось по тринадцать лет.

Диана Арбенина крайне редко рассказывает о сыне и дочери и практически никогда не размещает их фотографии в Сети. Исключение вокалистка сделала в особый день, первого июня, когда отмечается День защиты детей.

В микроблоге Диана Арбенина рассказала, какие чувства испытывает к взрослеющим наследникам.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».