Скандалы и драмы в жизни Наташи Королевой: почему певица простила измену Тарзана

В самом деле, в какой-то момент их с Игорем отношения просто изжили себя. Стало ясно: разрыв неизбежен. Причем разрыв не самый мирный – слишком много накопилось взаимных претензий. Пришлось Наташе взять себя в руки и пройти через это испытание.

Интимные фото напоказ

В 2015 году неизвестные хакеры взломали телефон артистки, и в Сети появились ее интимные фотографии, которые она отправляла своему второму мужу – Сергею Глушко (Тарзану). Заговорили о «постановке»: якобы Королева, решив в очередной раз напомнить о себе, намеренно «слила» откровенные фото и видео. Это предположение Наташа восприняла с обидой. Тем более, что некоторые депутаты отреагировали на произошедшее, предложив отобрать у Наташи звание заслуженной артистки России.

Тяжелые последствия скандала

В то время, как выяснилось позднее, Наташа была беременна вторым ребенком. Ее сын Архип был уже взрослым, и Наташа очень хотела родить малыша от Тарзана. Супруги долго ждали и надеялись, наконец, певица забеременела… Но неприятности, связанные со скандальными фото Наташи, сделали свое черное дело – она потеряла ребенка. Долго не могла прийти в себя, пролила море слез. Лишь через 5 лет Королева смогла поведать о своем горе.

Похищенные бриллианты

