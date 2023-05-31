Скандалы и драмы в жизни Наташи Королевой: почему певица простила измену Тарзана

Имя Наташи Королевой не раз оказывалось в эпицентре громких скандалов с «перчинкой». Некоторые из них стали для артистки по-настоящему тяжелым испытанием.
Два расставания с Игорем Николаевым – фальшивое и настоящее
Прожив в браке с Игорем Николаевым десять лет и почувствовав, что интерес к их паре остывает, Наташа Королева решила сообщить публике об их расставании – чтобы подогреть эмоции поклонников. Игорь согласился подыграть. И вот уже супруги колесят по стране с «прощальным» туром – все очень натурально, мило и трогательно до слез.
«У нас на тот момент в эстрадном мире никто такого не делал. Я, молодая, авантюрная, подбила композитора на это дело. Он подписался. И мы сделали, конечно, прощальный тур. Шикарно провели кампанию. Но потом жизнь так расставила свои ловушки — я оказалась в реальной ситуации с Игорем», - вспоминала потом певица.
Наташа Королева и Игорь Николаев. Фото: соцсети
В самом деле, в какой-то момент их с Игорем отношения просто изжили себя. Стало ясно: разрыв неизбежен. Причем разрыв не самый мирный – слишком много накопилось взаимных претензий. Пришлось Наташе взять себя в руки и пройти через это испытание.
Интимные фото напоказ
В 2015 году неизвестные хакеры взломали телефон артистки, и в Сети появились ее интимные фотографии, которые она отправляла своему второму мужу – Сергею Глушко (Тарзану). Заговорили о «постановке»: якобы Королева, решив в очередной раз напомнить о себе, намеренно «слила» откровенные фото и видео. Это предположение Наташа восприняла с обидой. Тем более, что некоторые депутаты отреагировали на произошедшее, предложив отобрать у Наташи звание заслуженной артистки России.
Тяжелые последствия скандала
В то время, как выяснилось позднее, Наташа была беременна вторым ребенком. Ее сын Архип был уже взрослым, и Наташа очень хотела родить малыша от Тарзана. Супруги долго ждали и надеялись, наконец, певица забеременела… Но неприятности, связанные со скандальными фото Наташи, сделали свое черное дело – она потеряла ребенка. Долго не могла прийти в себя, пролила море слез. Лишь через 5 лет Королева смогла поведать о своем горе.
Похищенные бриллианты
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Global Look Press
В сентябре 2020 года на Королеву обрушилась крупная неприятность – пока она была в отпуске, из дома кто-то вынес ее драгоценности стоимостью несколько миллионов рублей, а также наличные деньги – несколько тысяч евро. Полиция заподозрила ее мужа – Тарзана, но вскоре подозрения были сняты.
Зато обнаружились его измены – в отсутствие жены стриптизер водил в дом девушек. Так Наташе пришлось признать факты, которые она яростно отрицала все годы жизни с Тарзаном – уже давно ходили слухи о том, что красавец-танцовщик, постоянно окруженный роем влюбленных девиц, не стесняется заводить мимолетные романы.
Доказанные измены
Поначалу Королева хранила упорное молчание, не реагируя на вопросы и домыслы. Но потом Тарзан сам признался в том, что был ей неверен. В Сети появилось видео, на котором он целовался с другой женщиной. Ею оказалась Анастасия Шульженко – она не стала изображать из себя скромницу и охотно поведала СМИ подробности любовных приключений со стриптизером.
Наташа Королева и Тарзан. Фото: кадр из клипа "Гори-гори"
Изящество, с которым Наташа вышла из некрасивой ситуации, достойно аплодисментов. Сначала она, признав поражение, улетела в одиночестве на один из островов Танзании. Впрочем, горевала она там, не прячась: за ней наблюдали телекамеры и транслировали видео. Выдержав паузу, к Наташе прилетел Тарзан. Последовало красивое примирение. Супруги сняли на Занзибаре трогательный клип на песню «Гори-гори». Даже свое поражение Наташа сумела превратить в яркую и громкую победу!
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А что же с бриллиантами?
Точку в истории с похищенными бриллиантами поставили только весной 2021 года. Полиция выяснила: драгоценности и деньги украла подруга Анастасии Шульженко, которая в тот вечер была вместе с ней в доме Тарзана и Наташи. Она же сделала и то видео с поцелуем, и выложила его в Сеть.
Сплошной позитив
Просто удивительно, откуда в Наташе Королевой столько сил, энергии и умения всякий раз, пережив драму, возрождаться, словно Феникс, и снова петь, танцевать и улыбаться. Поклонники обожают певицу за ее юмор и за то, что, заглянув на ее страницу в соцсети, можно зарядиться хорошим настроением.