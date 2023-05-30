«Вот это округлилась»: Бузова в неудачном твидовом костюме не скрыла выпирающий живот

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц в России. Артистка не перестает носить смелые наряды. В свои 37 лет она мечтает о семье. Блондинка признавалась, что хочет стать мамой. А недавно звезда поправилась, чем удивила фанатов.
Накануне Ольга приехала на съемки. Она облачилась в твидовый костюм с мини-юбкой и жакетом. Телеведущая лук дополнила туфлями. Она решила устроить дефиле на улице, козырнув своими ногами. Однако наряд оказался не самым удачным. У Бузовой выпирал живот, на который обратили внимание фанаты.
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Поклонники стали бурно обсуждать кадры. Некоторые даже заподозрили артистку в беременности. «Ой, а что это выпирает?», «Такой шарик», «Это живот так торчит?», «Кто-то хорошо поел», «Неудачный наряд», «Прям словно беременная», «Вот это округлилась», — стали писать в Сети.