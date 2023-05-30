«Вот это округлилась»: Бузова в неудачном твидовом костюме не скрыла выпирающий живот

Накануне Ольга приехала на съемки. Она облачилась в твидовый костюм с мини-юбкой и жакетом. Телеведущая лук дополнила туфлями. Она решила устроить дефиле на улице, козырнув своими ногами. Однако наряд оказался не самым удачным. У Бузовой выпирал живот, на который обратили внимание фанаты.

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