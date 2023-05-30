Комика Руслана Белого вырезали из седьмого сезона шоу Stand Up

Юморист Руслан Белый давно отошел от проекта Stand Up на ТНТ, создателем и ведущим которого был много лет. Но старые выпуски с его участием по-прежнему выходили в эфир. Задача Белого как ведущего заключалась в представлении участников и комментариях относительно их выступлений. Однако, на днях телезрители заметили, что стендапера вырезали из выпусков седьмого сезона.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Как пишет kp.ru, вероятной причиной «исчезновения» артиста из архивных записей стала его скандальная позиция. Комик, судя по его соцсетям, покинул Россию и теперь старается выступать для русскоязычной публики за рубежом. У него были гастроли в Алании, Стамбуле, Дубае, Казахстане, в некоторых городах Израиля.