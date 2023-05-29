Алферова трогательно обратилась к Абдулову, словно он живой: «Люблю, скучаю!

Ксения Алферова в день рождения Александра Абдулова обратилась к нему в социальных сетях.
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«Дорогой мой, незаменимый, папа! Сегодня твой день рождения! Какой же это всегда был радостный, хулиганский, искристый день, как ты сам! Тебя нет рядом уже давно, а будто ушел совсем недавно. Очень тебя не хватает!
В твоих глазах я всегда видела безусловную любовь и обожание, ты всегда гордился мной. Ох, как же этого взгляда, этой поддержки не хватает!
Удивительно, но до сих пор не привыкну писать «был». В моей душе ты есть всегда!
Ты Выдумщик, с тобой жизнь светилась яркими красками. Я точно знаю, что страстью к фантазерству и неисчерпаемому придумыванию нового, заразил меня ты!
Такой большой и всем родной! Люблю, скучаю», — написала актриса.
Ксения Алферова — приемная дочь Александра Абдулова, но считает его настоящим отцом. Она родилась в первом браке артистки Ирины Алферовой с болгарским дипломатом Бойко Гюровым. Однако именно Александр Абдулов воспитал жену Егора Бероева, вложил душу в падчерицу.
Ксения Алферова и Александр Абдулов. Фото: соцсети