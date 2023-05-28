Глазки-щелки, ресниц нет, кожа натянута, как барабан: как лицо Аллы Пугачевой выглядит крупным планом – честный кадр

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Певица Аллы Пугачева показала свое лицо вблизи.

Известная певица Алла Пугачева поделилась в микроблоге кадрами с концерты группы «Машина времени» в Израиле. Примадонна стала гостьей мероприятия, посвященного 54-летию прославленного коллектива.

Алла Пугачева, опубликовав видео выступления, показала крупным планом и себя. Выглядела Алла Борисовна в тот день довольно задорно - на макушке шиньон в виде хвостика, белая блузка, джинсы из разбеленного денима.

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Алла Пугачева, пожалуй, впервые засветила на видео свое лицо. Кожа у Примадонны гладкая, словно натянутый барабан. А вот глаза стали маленькими, как щелочки. И такое ощущение, что нет ресниц. Вероятно, Алла Борисовна их просто не стала ярко красить.

Лицо Аллы Пугачевой крупным планом. Фото: скрин соцсети

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