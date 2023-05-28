Глазки-щелки, ресниц нет, кожа натянута, как барабан: как лицо Аллы Пугачевой выглядит крупным планом – честный кадр

Алла Пугачева, пожалуй, впервые засветила на видео свое лицо. Кожа у Примадонны гладкая, словно натянутый барабан. А вот глаза стали маленькими, как щелочки. И такое ощущение, что нет ресниц. Вероятно, Алла Борисовна их просто не стала ярко красить.