Глазки-щелки, ресниц нет, кожа натянута, как барабан: как лицо Аллы Пугачевой выглядит крупным планом – честный кадр

Известная певица Алла Пугачева поделилась в микроблоге кадрами с концерты группы «Машина времени» в Израиле. Примадонна стала гостьей мероприятия, посвященного 54-летию прославленного коллектива.
Алла Пугачева, опубликовав видео выступления, показала крупным планом и себя. Выглядела Алла Борисовна в тот день довольно задорно - на макушке шиньон в виде хвостика, белая блузка, джинсы из разбеленного денима.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Алла Пугачева, пожалуй, впервые засветила на видео свое лицо. Кожа у Примадонны гладкая, словно натянутый барабан. А вот глаза стали маленькими, как щелочки. И такое ощущение, что нет ресниц. Вероятно, Алла Борисовна их просто не стала ярко красить.
Лицо Аллы Пугачевой крупным планом. Фото: скрин соцсети