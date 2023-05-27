В 30-40 выглядеть на все 50: пять признаков, что вы перестали ухаживать за собой

Во-вторых, обратите внимание на бока и в область трицепса. У тех, кто не следит за собой, в этих местах появляются жировые отложения. При этом сама женщина может быть нормального телосложения.

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В-третьих, может появиться «вдовий горбик». Это жировые отложения чуть ниже шеи.

В-четвертых, овал лица теряет четкость.

В-пятых, редкий педикюр. Об этом рассказали в novate.ru.