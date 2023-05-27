Вся семья Пугачевой покинула Россию: Примадонна в Израиле, дочь и внуки – в Америке

Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева в прошлом году эмигрировала в Израиль, громко хлопнув дверью напоследок, забрала с собой младших детей Лизу и Гарри. Ее старшая дочка Кристина Орбакайте перебралась в США по-тихому – продолжала работать, но как запахло жаренным, окончательно осела в Нью-Йорке. Туда же переехал ее первенец Никита Пресняков, сбежав из России осенью прошлого года.

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До настоящего момента не было известно местонахождение лишь одного члена семьи Пугачевой – Дени Байсарова. Однако, домработница Примадонны Людмила Дороднова подтвердила слухи о том, что средний отпрыск Орбакайте уже не в России. Оказалось, что дочка Пугачевой воссоединилась со всеми детьми в Штатах – то есть, Байсаров теперь за океаном.

По материалам сайта 7дней