«Сталкиваемся с подростковыми такими конфликтами»: Оксана Самойлова и Джиган отправили старшую дочь к психологу

Бизнесвумен Оксана Самойлова призналась, что в ее семье неизбежно случаются конфликты. Именно поэтому себе и старшей дочери знаменитость нашла психолога.

Самойлова добавила, что от ссор и недопониманий не застрахована ни одна семья. Старшей дочери Ариеле Оксана наняла психолога еще и потому, что девочка находится в подростковом возрасте.

«Естественно, мы тоже сталкиваемся с подростковыми такими конфликтами, но с недавних пор, психолог, с которым мы с Ариелой занимаемся, сказал классную вещь», – начала Самойлова.

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