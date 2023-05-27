«Сталкиваемся с подростковыми такими конфликтами»: Оксана Самойлова и Джиган отправили старшую дочь к психологу

Бизнесвумен Оксана Самойлова призналась, что в ее семье неизбежно случаются конфликты. Именно поэтому себе и старшей дочери знаменитость нашла психолога.
Самойлова добавила, что от ссор и недопониманий не застрахована ни одна семья. Старшей дочери Ариеле Оксана наняла психолога еще и потому, что девочка находится в подростковом возрасте.
«Естественно, мы тоже сталкиваемся с подростковыми такими конфликтами, но с недавних пор, психолог, с которым мы с Ариелой занимаемся, сказал классную вещь», – начала Самойлова.
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«Детям в подростковом возрасте просто необходимо получать негативный опыт. Мы, взрослые, его получаем автоматически, а дети нет, им приходится его придумывать. Задача родителей выдохнуть и понять, что они это не нам на зло, а просто так вот мозг устроен», – заключила Самойлова в беседе с vnimanie.pro во время премии RU.TV.
Напомним, ранее Оксана Самойлова призналась, что посадила мужа Джигана на строгую диету. А дети знаменитостей против, чтобы их папа худел.