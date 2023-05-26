«Не будет пузика!»: Оксана Самойлова посадила Джигана на строгую диету

Жена шоумена Джигана — Оксана Самойлова — рассказала, что взялась за здоровье и внешний облик возлюбленного.
Оксана Самойлова решила, что Джигану пора худеть. Она посадила возлюбленного на строгую диету. И Джиган увидел первые результаты диеты.
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«Новости рассказываю. Сел на жесточайшую диету! Уже две недели, представляете? И он уже похудел килограммов на пять точно!» — похвасталась Самойлова силой воли Джигана в своем микроблоге.
При этом дети Джигана не хотят, чтобы папа сильно менялся. Они, как и некоторые поклонники Джигана, против резкого похудения артиста. Но Оксану Самойлову не оставить:
«Да нет! Смотри сразу какой красивый, здоровенький, без пузика. У Джигана не будет пузика!».