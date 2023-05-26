«Не будет пузика!»: Оксана Самойлова посадила Джигана на строгую диету

При этом дети Джигана не хотят, чтобы папа сильно менялся. Они, как и некоторые поклонники Джигана, против резкого похудения артиста. Но Оксану Самойлову не оставить:

«Да нет! Смотри сразу какой красивый, здоровенький, без пузика. У Джигана не будет пузика!».