Лева Би-2* признан иноагентом

Министерство юстиции России признало музыканта, солиста рок‐группы «Би‐2» Леву Би-2 (Егора Бортника*) иноагентом, пополнив в эту пятницу, 26 мая, реестр физических лиц-иноагентов.

Напомним, некоторое время назад глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал обращение в Генпрокуратуру, требуя включить Егора Бортника*, более известного как Лева Би-2, в реестр иноагентов из-за его комментариев в соцсетях о Дне Победы.

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