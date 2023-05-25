Ольга Бузова без лифчика оголила «налившиеся холмики»: показала свои прелести на публике

Ольга Бузова недавно отметила 19 лет работы на телевидении. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Артистка для этого носит смелые наряд и не пропускает громкие мероприятия. Но недавно она отдохнула в Сочи, где блеснула фигурой в купальнике. А вот 25 мая звезда опоздала на самолет и чудом добралась до Москвы перед концертом.
На этот раз Бузова захотела накраситься прямо в машине. Пока визажист делала ей макияж, а стилист укладывал волосы, она предстала в жилетке на голое тело. Артистка оголила декольте. Она отказалась от лифчика, продемонстрировав пышные полушария груди во всей красе с белой полоской после загара.
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Поклонники были удивлены тому, как Ольга готовится к выступлению. Многие поразились, что она позволила себе такой откровенный наряд. «Это прям горячо», «Ложбинка едва появилась», «Ну прям выпячивает то, чего нет», «Это слишком вульгарно», — стали писать в Сети.