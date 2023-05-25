Ольга Бузова без лифчика оголила «налившиеся холмики»: показала свои прелести на публике

На этот раз Бузова захотела накраситься прямо в машине. Пока визажист делала ей макияж, а стилист укладывал волосы, она предстала в жилетке на голое тело. Артистка оголила декольте. Она отказалась от лифчика, продемонстрировав пышные полушария груди во всей красе с белой полоской после загара.

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