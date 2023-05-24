Стас Михайлов стал дедом: первое фото новорожденной внучки

Двадцать четвертого мая впервые стал папой Андрей Канчельскис — сын жены Стаса Михайлова Инны. Таким образом, звездная пара теперь получила новый статус — дедушки и бабушки.
Молодой отец поделился первым кадром новорожденной малышки и сообщил, что девочку назвали Эмилия Петра Канчельскис.
«Добро пожаловать в этот мир», — подписал кадр приемный сын Стаса Михайлова Андрей Канчельскис.
Новорожденная внучка Стаса Михайлова. Фото: соцсети
Напомним, Андрей Канчельскис — старший сын Инны Михайловой, которого она родила в своем первом браке, с футболистом Андреем Канчельскисом. После развода родителей мальчик остался с мамой, как и две его сестры. А затем Инна вышла замуж за Стаса Михайлова, который принял троих ее наследников, как родных.
Андрей Канчельскис и его жена-гречанка Кэти. Фото: соцсети