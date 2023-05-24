«Удочерила!»: незамужняя 39-летняя Рудова показала кадры с малышкой – все поздравляют

Наталье Рудовой в июле исполнится 40 лет, звезда сериала «Татьянин день» до сих пор не построила семью – не вышла замуж, не родила наследника.

Всю свою любовь артистка отдает своим маленьким собачкам. Недавно знаменитость перенесла потерю – ее тойтерьер Веня умер. Как оказалось, уже полтора месяца вместо него в доме живет малышка по имени Лилу.

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«Полтора месяца назад я приняла решение взять щенка. Так же я поступила однажды для Венечки, после его первого микроинсульта в 6 лет, он стал очень угрюмым и практически не двигался. Тогда я удочерила Мими (ей тоже было 6 лет), и ее отдавали из семьи, где она не прижилась. В итоге все получилось.

Не знаю правильное ли это решение было завести щенка сейчас, но Мими плакала в дверь 2 месяца… Мы до сих пор не можем принять, что нашего Венечки больше нет…

Знакомьтесь, это Лилу. Длинношерстный той терьер», - написала про пушистую крошку Наталья Рудова.

Звезда поделилась в соцсетях трогательными кадрами с щенком. Ее аккаунт тут же поклонники завали поздравлениями.