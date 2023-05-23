Солист группы «Звери» Роман Билык оскандалился в самарском пабе

Недавно в Сети появилось видео, на котором лидер рок-группы «Звери» устроил разборки с посетителями самарского паба. На записи Роман Билык ведет себя агрессивно и выглядит не совсем трезвым.

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По словам очевидцев, солист порывался выйти с неприятелями на улицу, ругался и швырялся тем, что попало под руку. Все закончилось вызовом сотрудников ГБР, которые смогли успокоить стороны конфликта.