Солист группы «Звери» Роман Билык оскандалился в самарском пабе

Солист группы «Звери» Роман Билык. Фото: соцсети

Концертный график из-за неприятной ситуации не изменился.

Недавно в Сети появилось видео, на котором лидер рок-группы «Звери» устроил разборки с посетителями самарского паба. На записи Роман Билык ведет себя агрессивно и выглядит не совсем трезвым.

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По словам очевидцев, солист порывался выйти с неприятелями на улицу, ругался и швырялся тем, что попало под руку. Все закончилось вызовом сотрудников ГБР, которые смогли успокоить стороны конфликта.

К счастью, несмотря на неприятный эпизод, концертный график группы не изменился. Самарское выступление, как и планировалось, состоится 23 мая в 19.00.

Источник: 360tv.ru

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